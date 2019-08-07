Операции выполняемые при замене прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

При обнаружении внешней течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева. При отсутствии герметизации по прокладке головки блока цилиндров во внутренние полости, тосол может попадать в масло которое начинает вспениваться (особенно явно пену можно наблюдать на заливной горловине и в полости крышки клапанов), кроме того и в тосоле возможно появление маслянной пленки. При этой неисправности, надо как можно раньше заменить прокладку, так как данная неисправность может повлечь за собой выход двигателя из строя, в следствии неправильной работы сразу двух систем – смазки и охлаждения.

Инструменты необходимые при замене прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Вам потребуются: динамометрический ключ, ключи «на 13», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 10», «на 13», «на 17», ключ-шестигранник «на 10», отвертка.

Предупреждение

Прокладка головки блока — однократного использования, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.

Взаимозаменяемость прокладки головки блока цилиндров Приора, Десятое семейство, Лада Калина.

Рис 1 Прокладки головки блока цилиндров (двигатели: 21126,11194,21124)

Кроме того хотелось бы затронуть вопрос взаимозаменяемости и особенности прокладки блока цилиндров для двигателя 21126 и более ранних версий 21124. Прокладка головки цилиндров двигателя 21124 (рис 1) безусадочная из безасбестового материала с металлическими окантовками уплотнения цилиндров производства «Фритекс», Ярославль, либо ВАТИ, Волжский. У двигателя 21126 прокладка фирмы Federal Mogul – металлическая, двухслойная с пружинящими зигами для уплотнения газовых стыков и канала системы смазки. Прокладака головки блока цилиндров с двигателя 21124 невзаимозаменяема с прокладкой с двигателя 21126 Лада Приора. На двигателе 11194 – аналогичная металлическая прокладка, только с меньшими диаметрами отверстий под цилиндры – 76,5 мм. Благодаря новой прокладке головки блока цилиндров применяемой на автомобиле Лада Приора значительно снижена деформация стенок цилиндров. В совокупности с поршневыми кольцами новой конструкции (меньше высота и тангенциальное усилие), снижением массы шатунно-поршневого комплекта и увеличением длины шатуна это существенно снизило потери на трение, расход масла на угар и прорыв газов из камеры сгорания в картер двигателя. Далее более подробно о замене прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Последовательность операций при замене прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»). 2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»). 3. Снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки (см. «Снижение давления топлива в системе питания двигателя на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»). 4. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 5. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»). 6. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»). 7. Отсоедините от дроссельного узла шланги подогрева, малой ветви системы вентиляции картера, продувки адсорбера, воздухоподводящий рукав, колодки жгутов проводов датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода (см. «Снятие и установка дроссельного узла на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»). 8. Снимите дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»). 9. Отсоедините колодки жгута проводов от катушек зажигания. Снимите катушки зажигания и выверните свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»). 10. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика аварийного падения давления масла…

11. …от датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем…

12. …и датчика фаз.

13. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините пять шлангов системы охлаждения от патрубков термостата.

14. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

15. Отверните ключом «на 13» гайку крепления наконечника «массового» провода…

16. …и снимите провод.

17. Отверните гайку штуцера топливного шланга и отсоедините его от трубки топливопровода.

Предупреждение

Наконечник трубки топливопровода уплотнен резиновым кольцом. Не потеряйте его при разборке. Сильно обжатое или надорванное уплотнительное кольцо замените.

18. Выверните винт прижимной пластины кронштейна крепления топливопровода к головке блока цилиндров и снимите пластину.

19. Выверните ключом «на 10» болт крепления…

20. …и отсоедините «массовый» провод от головки блока.

21. Снимите впускной коллектор (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).

22. Снимите крышку головки блока (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»). 23. Выверните шестигранным ключом «на 5» болты крепления и снимите переднюю защитную крышку ремня привода газораспределительного механизма…

24. …и снимите крышку.

25. Шестигранным ключом «на 5» выверните болты крепления нижней передней крышки ремня привода газораспределительного механизма…

26. …и снимите крышку.

27. Ослабьте ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика…

28. …и снимите ремень привода газораспределительного механизма.

29. Удерживая шкивы распределительных валов от проворачивания, выверните болты крепления шкивов…

30. …снимите шкивы…

31. …и извлеките шпонки из пазов хвостовиков валов.

Полезный совет

Для удерживания от проворачивания распределительных валов при выворачивании болтов крепления зубчатых шкивов распределительных валов рекомендуем пользоваться приспособлением, показанным на фото.

Примечание

У шкивов впускного и выпускного распределительных валов одинаковые посадочные размеры, но на шкиве впускного распределительного вала закреплен диск, обеспечивающий работу датчика фаз.

32. Вывернув ключом «на 15» болт крепления, снимите натяжной ролик.

Примечание

Обратите внимание на то, что под роликом установлено дистанционное кольцо.

33. Вывернув ключом «на 15» болт крепления, снимите опорный ролик.

34. Выверните ключом «на 10» пять болтов крепления задней защитной крышки ремня привода газораспределительного механизма…

35. …и снимите крышку.

Рис. 1 Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

36. Выверните шестигранным ключом «на 10» болты крепления головки блока к блоку цилиндров в порядке, обратном затяжке (рис. 1).

37. …и снимите головку блока с двигателя.

Предупреждение Не забивайте отвертку или другие инструменты между головкой и блоком цилиндров.

Полезные советы Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.

38. Снимите прокладку головки блока.

Примечание

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

39. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (они должны быть сухими и чистыми).

40. Удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.

Предупреждение Если не удалить масло из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока, при затяжке болтов в блоке цилиндров могут появиться трещины, так как масло не сжимается.

41. Проверьте наличие двух установочных втулок в гнездах крайних отверстий блока цилиндров под болты крепления головки. Если при снятии головки втулки остались в головке или вышли из гнезд блока, запрессуйте их в блок до упора. 42. Установите на блок новую прокладку головки. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается. Перед установкой прокладки необходимо удалить масло с привалочных поверхностей блока и его головки. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.

43. Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа: 1-й — моментом 20 Н·м (2 кгс·м); 2-й — моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м); 3-й — доверните болты на 90°; 4-й — окончательно доверните болты на 90°.

44. Установите на головку блока снятые детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию. Установите шкив впускного распределительного вала диском, обеспечивающим работу датчика фаз, к двигателю. Аналогично установите шкив выпускного распределительного вала. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)») и ремня привода генератора (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).

Примечание

Перед установкой крышки головки блока цилиндров нанесите на корпус подшипников распределительного вала герметик «Локтайт-574». Пускать двигатель разрешается не ранее чем через 1 ч после нанесения герметика.